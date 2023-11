Maltempo, Gasparri su Giani e Schlein: "Un grave errore, dovranno risponderne"

05 novembre 2023 a

a

a

Il maltempo ha duramente colpito la Toscana. Qui a perdere la vita sono state sette persone. Una tragedia che si poteva evitare? Le accuse al governatore del Pd Eugenio Giani arrivano da Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia si dice vicino "alla popolazione della Toscana colpita da questa tremenda alluvione. Ed è opportuno che il governo, come in realtà sta facendo, intensifichi gli interventi". Eppure, e qui arriva la frecciata, "rattrista il fatto che nei giorni scorsi il presidente del Pd, della Regione Toscana, Giani non abbia lanciato l'allarme adeguato all'andamento climatico".

Una "sottovalutazione degli eventi" - a detta di Gasparri - che "ha aggravato le conseguenze e Giani dovrà rispondere di questo grave errore". Attraverso una nota il senatore non risparmia neppure Elly Schlein. Il motivo? Anche lei, "che ha avviato polemiche nei giorni scorsi, dimenticando che quando è stata vicepresidente ed assessore della Regione Emilia-Romagna, con deleghe riguardanti il dissesto idrogeologico, non ha mosso un dito e non ha fatto un investimento". Da qui la conclusione: "É un momento di emergenza e di solidarietà, ma non possiamo tacere la verità, rilevando le colpe passate della Schlein e quelle attuali di Giani, che non potrà chiamarsi fuori dopo gli errori che ha commesso e che sono stati denunciati anche da sindaci del suo partito, che hanno rilevato l'errore del mancato allarme rosso".

Intanto il governatore della Regione prosegue i suoi aggiornamenti social. Qui, su Facebook, fa sapere: "La Toscana è il nostro cuore, la nostra casa, e fin da giovedì sera siamo stati lì, in ogni angolo dei Comuni colpiti. Non ci siamo mai fermati e non lo faremo, né un istante, perché la passione che ci lega a questa terra è più forte di qualsiasi ostacolo".