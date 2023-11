Schlein, l'ultimo sondaggio è una mazzata: quanto ha perso il Pd

06 novembre 2023 a

I sondaggi continuano a sorridere alle forze di maggioranza e a palesare le difficoltà di quelle di opposizione. In particolare il Pd non riesce proprio più a salire: il 20% si allontana sempre di più, segno che la strategia di Elly Schlein e compagnia non sta pagando. Anzi, attaccare per partito preso il governo di Giorgia Meloni si sta rivelando a dir poco controproducente: anche nell’ultimo sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per SkyTG24 è emerso che il Pd ha perso uno 0,3, scendendo al 19,2%.

Fratelli d’Italia invece gode sempre di ottima salute: è rilevato al 29,5%, in crescita dello 0,1. Il terzo partito più gradito resta il Movimento 5 Stelle, che però scende al 14,2% (-0,2). Positivo il trend della Lega, con Matteo Salvini che è di nuovo vicino alla doppia cifra: il suo partito è rilevato al 9,5% (+0,3). Discrete le cifre anche di Forza Italia, che è dato al 6% (+0,1). Nel complesso il centrodestra vale il 46,8%, con il centrosinistra è che staccato di ben 22 punti: un abisso che potrebbe essere colmato soltanto nel caso in cui dovesse essere composto un campo “larghissimo”. Si tratta però di un’ipotesi irreale, anche solo per il fatto che Carlo Calenda e Matteo Renzi non si metteranno mai di nuovo insieme.

A proposito dell’ex terzo polo, Azione è rilevato al 4,2% (-0,3) mentre Italia Viva al 2,6% (-0,2). Nel mezzo c’è l’alleanza composta da Verdi e Sinistra Italiana, che vale il 3,2% (+0,1). A seguire +Europa al 2,4% (+0,1), Per l’Italia con Paragone al 2,2% (-0,1) e Noi Moderati all’1,8% (+0,3). Per quanto concerne i leader, la Meloni (36%) resta la più gradita, seguita da Giuseppe Conte (35%), Antonio Tajani (24%), Matteo Salvini (23%) e Elly Schlein (22%).