Elly Schlein, la 'sciacallata' sul maltempo: "Il governo non fa nulla. Grazie ai militanti Pd"

Attacca il governo di Giorgia Meloni sul cambiamento climatico e rispetto al disastro in Toscana si vanta che ad aiutare la popolazione siano andati tanti volontari del Pd. Elly Schlein, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, nella puntata del 5 novembre parla della responsabilità politica dietro gli effetti dell’alluvione: "Tutta la politica deve mettere più attenzione sull’emergenza climatica. In questa manovra non c’è nulla sui cambiamenti climatici, questo governo nega" gli effetti del clima, "ha ministri che spesso negano il cambiamento climatico, che fanno battute al fresco del loro condizionatore e non si rendono conto che in Italia abbiamo 3 milioni di poveri energetici, cioè persone che il condizionatore non se lo possono neanche permettere".

Insomma, prosegue la segretaria dem, "bisogna cambiare rotta. Non voglio fare polemica politica". "Troviamo insieme le risorse da mettere in questa manovra, le famiglie e le imprese non hanno ancora ricevuto i ristori, sono passati sei mesi", sottolinea la Schlein. Dimenticando che lei stessa è stata assessore in Emilia Romagna prima dell'alluvione e che quando l'alluvione c'è stata, si è presentata comodamente nei luoghi colpiti nove giorni dopo la catastrofe.

Tant'è. Ora la Schlein coglie l'occasione "per esprimere ancora una volta la vicinanza, la solidarietà alle popolazioni colpite, ai territori colpiti in queste ore. Il Pd è già al loro fianco, hanno aderito più di 6mila volontari per dare una mano in queste ore difficili alla Protezione civile, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, il nostro pensiero è in questo momento a loro".

E conclude la Schlein: "Penso che tutta la politica debba mettere molta più attenzione su quello che non chiamerei neanche più maltempo perché è una vera e propria emergenza climatica e gli eventi estremi sono un effetto di questi cambiamenti climatici, sempre più intensi e dannosi. Questo è un Paese che spende 4 volte dopo le emergenze quello che invece investe nella prevenzione del dissesto idrogeologico, quindi credo che tutti insieme dobbiamo cambiare rotta".