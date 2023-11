Sondaggio Mentana: rimonta per Fratelli d'Italia. Il Pd? Pessime notizie

06 novembre 2023 a

Nuovo lunedì, nuovo sondaggio. Nell'edizione del 6 novembre del TgLa7 Enrico Mentana snocciola i numeri dell'ultima rilevazione di Swg. Ancora una volta il centrodestra si conferma insuperabile. Primo posto per Fratelli d'Italia che registra quella che il giornalista definisce una "rimonta". Giorgia Meloni in una settimana guadagna un +0,2 per cento portandosi al 29,2 per cento. Arranca invece il Pd. I dem guidati da Elly Schlein sono in calo ormai irreversibile. Stando alle cifre il Pd passa dal 20,2 al 20 per cento. A tallonarlo il Movimento 5 Stelle. Migliori infatti le notizie per Giuseppe Conte. I 5 Stelle raggiungono il 16,4 (il 30 ottobre erano al 16,1).

Ma non finisce qui. Perché più sotto si piazza la Lega di Matteo Salvini. I leghisti si lasciano alle spalle un 10,2 e arrivano al 9,8. E ancora, ecco Forza Italia. Con Antonio Tajani alla guida, gli azzurri registrano un +0,2 e ottengono il 6,4 per cento. Seguono i partiti minori, con il partito di Carlo Calenda in crescita. Azione passa al 4 per cento, portando a casa un +0,3. Verdi e Sinistra italiana, invece, passano dal 3,5 al 3,6.

Fanalini di coda Italia Viva, che in una settimana non riporta alcun cambiamento e rimane stabile al 2,8, ma anche +Europa che raggiunge il 2,4 (+0,2 per cento) e Per l'Italia con Paragone (dall'1,8 all'1,6).