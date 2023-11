Sondaggio Porta a Porta: FdI cresce ancora, dov'è la Schlein e il partito inchiodato

07 novembre 2023 a

a

a

Il centrodestra resta in testa davanti al centrosinistra. L'ultimo sondaggio dell'istituto Noto per Porta a Porta rileva la costante crescita di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 28,5 per cento e guadagna mezzo punto negli ultimi sette giorni.

A quanto pare gli attacchi ripetuti da parte della sinistra sulla manovra e anche sulle mosse dell'esecutivo sul fronte migranti non sono andati a segno. Il Pd guadagna lo 0,5 per cento e torna alla soglia minima del 20 per cento. Dietro al partito guidato da Elly Schlein c'è il Movimento Cinque Stelle che resta fermo al 17,5 per cento. La Lega perde qualcosa ed è al 9,5 per cento. Forza Italia è al 7 per cento con una flessione dello 0,5. Derby tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Renzi. Azione guadagna mezzo punto e sale al 3,5 per cento, il partito dell'ex premier invece è stabile al 3 per cento.

L’Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 3,5 % (+0,5%) mentre +Europa resta al 2,0%. Noi Moderati stabile all’1,5%. Altri al 4,0% (-0,5%). Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra (FdI-Lega-FI-Noi Moderati) raggiungerebbe il 46,5% (-1,0 %), mentre il centrosinistra (Pd - Verdi e SI - +Europa) si colloca al 25,5% (+1,0%). Insomma la distanza tra i due schieramenti resta siderale. E la manifestazione di sabato prossimo del Pd, a cui parteciperà anche Giuseppe Conte, potrebbe sancire il flop definitivo del campo largo.