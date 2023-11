Francesca Albanese, l'affondo di Capezzone: "Deve dimettersi, misura colma"

10 novembre 2023 a

"Francesca Albanese deve dimettersi, la misura è colma". Daniele Capezzone non usa giri di parole e mette nel mirino la nuova "star" dei filo-palestinesi. A scoperchiare il vaso di Pandora è stata la rivelazione di Hillel Neuer, direttore dell'Ong Un Watch. Neuer ha rivelato che la Albanese nel novembre 2022 avrebbe partecipato a una conferenza di Hamas e avrebbe detto davanti ai terroristi: "Avete diritto a resistere". Fin troppo per restare al suo posto come "special rapporteur" all'Onu.