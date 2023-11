Verdetto Fitch, "momentaccio per Pd e M5s": FdI travolge Conte e Schlein

11 novembre 2023 a

Che il governo stia lavorando bene lo ha confermato anche l'agenzia Fitch, confermando il rating dell'Italia. E se nell'esecutivo prevale un forte senso di soddisfazione, nell'opposizione invece è probabile ci sia un certo nerovosismo per tutti questi attestati di stima. Nessuna situazione drammatica, come aveva previsto qualcuno. “Fitch ha dato un giudizio positivo sulla manovra economica del governo su cui si erano già espresse altre agenzie, evidenziando la solidità del sistema economico italiano e la solidità del governo“, ha commentato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, in collegamento al Forum della Piccola Industria di Pavia.

“Fitch non solo conferma il rating dell’Italia, ottima notizia che ci sprona a rinnovare l’impegno per far diventare positivo l’outlook - ha sottolineato il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato - ma più di tutto sottolinea i punti di forza del Paese: un’economia ‘ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto’ e, nella cornice dell’Eurozona, una forza istituzionale superiore a quella mediana'. Le generazioni precedenti ci hanno evidentemente lasciato un patrimonio produttivo, ma questo governo sta facendo il meglio possibile per non disperderlo e, anzi, rafforzarlo. Gli investitori internazionali lo comprendono, lo apprezzano, e ci rinnovano la loro fiducia”. Infine una stoccata alle opposizioni: “Speriamo che questa ulteriore conferma dell’Italia come debitore affidabile metta a tacere le polemiche strumentali di certa opposizione. La speranza è l’ultima a morire”.

Gufi e sinistra "cancellati": ecco il verdetto di Fitch sull'Italia della Meloni

A commentare anche i capigruppo di FdI alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. Il primo ha ironizzato dicendo: "Al Pd e al M5S non resta altro che continuare a gufare". Mentre Malan ha dichiarato: "Per il Pd è davvero un momentaccio: va in piazza contro il governo; Elly Schlein annuncia che ‘il governo Meloni ha già fallito’, ma Fitch conferma il rating dell’Italia”.