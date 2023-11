Giovanni Donzelli, "il volantino che istiga al terrorismo": smascherati i pro-Palestina

18 novembre 2023 a

a

a

"Alla manifestazione pro Palestina di Firenze un volantino elogia gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso": a denunciarlo il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Che definisce il fatto "gravissimo e inqualificabile". "C'è un pericoloso antisemitismo contro il quale ci auguriamo che tutte le forze politiche e sociali prendano le distanze in modo inequivocabile - ha poi aggiunto il responsabile organizzazione di FdI -. I responsabili di questa vile azione devono essere identificati al più presto: le istituzioni collaborino in questo senso".

Secondo Donzelli, tutti hanno il diritto di manifestare ma senza arrivare ad episodi del genere: "La libertà di manifestazione deve essere sempre garantita, ma l'istigazione al terrorismo e all'antisemitismo non può essere confusa con la libertà di espressione". Per spegnere la polemica è poi intervenuto Abed Daas, presidente della comunità dei palestinesi a Firenze: "Abbiamo organizzato questa manifestazione per far finire questa guerra perché tutti quelli che stanno pagando questa guerra sono civili inermi. Siamo qui per dire a voce alta che vogliamo fermare questa guerra. Noi siamo per la pace e per fermare questa guerra e la morte dei civili, noi vogliamo gridare a voce alta per chiedere alla comunità internazionale di fermare questa guerra. Quello affermato nel volantino distribuito durante il corteo non è il nostro pensiero".