Caivano, Lollobrigida travolge la sinistra: "Quello che deve fare un governo normale"

"La gente deve percepire la presenza concreta dello Stato, e a Caivano lo Stato c'è e si vede, come dimostra la riqualificazione di questo parco urbano, riconsegnato finalmente alla comunità": a dirlo è il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, in visita a Caivano, dove ha inaugurato l'area verde adiacente al Centro Sportivo Delphinia. "Per me venire a Caivano era un dovere ma è anche un piacere, vista la Festa dell'albero - ha poi aggiunto Lollobrigida -. Non dobbiamo essere ringraziati, perché facciamo ciò che deve fare un governo normale".

La realizzazione del parco inaugurato questa mattina è stata curata dai Carabinieri della Biodiversità, che hanno operato in un'area invasa fino a poco tempo fa da piante e rifiuti pericolosi, come le siringhe usate dai tossicodipendenti. I lavori per la riqualificazione sono iniziati il 7 ottobre, tra prelievo dei rifiuti ed eliminazione delle piante infestanti. Il ministro Lollobrigida ha anche incontrato i ragazzi dell'istituto comprensivo di Parco Verde, che hanno esposto striscioni di ringraziamento al governo per tutto quello che sta facendo a Caivano.

Lollobrigida, poi, intervenuto a Rai Radio 1, ha commentato anche le parole di Lilli Gruber, che ieri sera a Otto e mezzo ha definito Giorgia Meloni come "un’espressione della cultura patriarcale": "Uno può non essere d'accordo con le idee di Giorgia Meloni, ma credo sia un paradosso definire di cultura patriarcale una donna che sostanzialmente è cresciuta senza padre, che ha una famiglia caratterizzata al femminile e che al di là della vicenda familiare, è la donna che ha rotto il tetto dei cristalli in Italia; una donna che guida un partito italiano, il primo partito italiano; una donna che, per prima, guida un partito europeo come i conservatori europei e una donna che si è guadagnata la leadership grazie al voto degli italiani, arrivando a guidare la nazione con un governo che nasce con un'indicazione popolare chiara".