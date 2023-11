La loro ossessione e l'attacco a Libero

22 novembre 2023 a

La sinistra usa il dramma dell'omicidio di Giulia Cecchettin per attaccare il governo e il centrodestra. I progressisti a caccia di qualche decimale in più nei sondaggi sfruttano anche la morte di una ragazza di 22 anni per fare propaganda contro i conservatori. Un copione già visto ma che questa volta sfocia nello sciacallaggio. E nel mirino è finito l'intero universo maschile, senza alcuna distinzione. Poi ci sono anche gli attacchi a Libero. E arriva la risposta del direttore Mario Sechi.