Bersani delira su Gruber e Meloni: "Cose da matti! Se dico che ho uno zio prete?"

22 novembre 2023

La polemica che nelle scorse ore ha investito Giorgia Meloni e Lilli Gruber, protagoniste di un dibattito a distanza sul patriarcato, sullo sfondo del caso di Giulia Cecchettin, ha tenuto banco anche nello studio di Giovanni Floris nella puntata di DiMartedì andata in onda ieri sera su La7. Tra gli ospiti del talk politico Pier Luigi Bersani, che si è schierato con la giornalista e conduttrice di Otto e mezzo.

"Son cose da matti... Io dico al presidente del Consiglio: 'ho il sospetto che tu abbia una visione patriarcale' e lei mi risponde dicendo: 'no, io sono una donna, mia mamma è una donna, mia nonna è una donna, mia zia è una donna e faccio la foto...'. È come se a me dicessero che sono comunista e io rispondessi che ho uno zio prete". Grandi risate in studio.

Poi il leader storico della sinistra ha continuato, puntando sempre il dito contro Meloni e il suo governo: "Il punto è che non accettano le critiche, hanno la pelle sottile, fanno le vittime su qualsiasi osservazione, se non accetti le critiche non fare quel mestiere lì, ti chiudi in casa con la famiglia e la tua fazione".

Qui l'intervento di Pier Luigi Bersani a DiMartedì