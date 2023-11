Daniele Capezzone, rassegna scorrettissima: "Come la sinistra ha usato Giulia"

22 novembre 2023 a

a

a

La sinistra ha cavalcato la morte orribile di Giulia Cecchettin per mettere nel mirino il governo e il centrodestra. Una retorica disgustosa che ancora una volta evidenzia il vero obiettivo della sinistra: usare ogni arma, pure i morti, per racimolare qualche decimale nelle intenzioni di voto in vista del voto delle Europee 2024. E Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima, mette in luce le mosse dei progressisti che hanno usato la povera Giulia solo per fini politici. E già sui giornaloni la ragazza comincia a essere un'immagine sbiadita. Era utile ai compagni solo per attaccare l'esecutivo con argomenti, come quello del patriarcato, davvero risibili. Ecco il punto della rassegna di Daniele Capezzone. Qui di seguito il video