Sindacati, il governo rinvia l'incontro al 28 novembre

23 novembre 2023

Il governo accoglie la richiesta di Cgil e Uil e rinvia l'incontro con i sindacati per discutere la manovra, in un primo momento previsto domani, venerdì 24 novembre, a Palazzo Chigi. La questione era stata posta dai segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, impegnati domani nello sciopero generale indetto per le Regioni settentrionali. "Tale circostanza - avevano scritto i segretari in una lettera - ci rende impossibile essere presenti all'incontro delle 15:30, motivo per cui vi chiediamo di posticipare l'orario dalle ore 20:00 in poi, in funzione della partecipazione di una nostra delegazione. Siamo comunque disponibili ad una eventuale convocazione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre. Certi di un positivo riscontro, inviamo cordiali saluti".

"La riunione presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri si terrà martedì 28 novembre alle nove presso la sala verde esclusivamente per le stesse organizzazioni”: questo quanto si legge in una nuova convocazione inviata da palazzo Chigi a Cgil, Cida, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl, Uil. Resta fermo l’incontro già convocato con le associazioni datoriali domani alle 15.30.