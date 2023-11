Renzi con Crosetto: "Le sue parole sui magistrati? Ecco perché sono serie"

27 novembre 2023 a

"Ieri il Ministro Crosetto ha posto il tema del rapporto tra magistratura e politica": Matteo Renzi lo ha scritto sul suo profilo su X, riferendosi all'intervista al Corriere della Sera nella quale il ministro della Difesa parla di manovre di settori della magistratura per una spallata giudiziaria al governo. "Penso che il ministro Crosetto abbia detto delle cose di sicuro interesse”, ha poi sottolineato il leader di Italia viva nel suo intervento al convegno Direzione Nord di Milano. "Se le riflessioni di Crosetto sono serie, e credo che lo siano – ha proseguito Renzi – l’interlocutrice allora dev’essere Giorgia Meloni che ha nascosto la riforma della giustizia”.

Parole simili a quelle scritte sui social: "Ho già risposto sottolineando l’incoerenza di Giorgia Meloni che fa la vittima sui media ma blocca la riforma della giustizia in Parlamento", ha affermato l'ex premier su X, allegando un video. E aggiungendo: "Per i cultori della materia qui il mio intervento in Senato di 4 anni fa che per molti aspetti è ancora attuale. Dopo questo intervento mi arrivarono cinque avvisi di garanzia. Del tutto 'casualmente' si capisce. Ovviamente nessuna condanna ma solo tanto clamore mediatico. La domanda è sempre la stessa: Giorgia, di cosa hai paura?".