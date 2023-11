Meloni contro la sinistra: "Impossibile rinegoziare il Pnrr? Solo per chi non ha coraggio"

27 novembre 2023 a

a

a

"Immagino che tutti ricordino quando in campagna elettorale si diceva che rinegoziare il Pnrr era impossibile, un’eresia, anche se il contesto era completamente nuovo. C'è chi ha detto: ci farete perdere le risorse del Pnrr": Giorgia Meloni si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel suo intervento alla presentazione dell’accordo tra governo e Regione Lazio. "Immagino sappiate che abbiamo presentato un nuovo Pnrr in cui abbiamo rivisto alcune priorità, di concerto con la Commissione. Abbiamo visto - ha proseguito quindi la premier - che non era impossibile e che la parola impossibile la usa chi non ha coraggio". Una vera e propria lezione alla sinistra, insomma.

Parlando dell'accordo tra governo e Regione Lazio, invece, la presidente del Consiglio ha affermato: "Puntiamo soprattutto sul potenziamento delle reti di trasporto e sulle infrastrutture". Proprio a proposito di questo evento, la Meloni si è detta "fiera" di essere stata la prima premier che "è tornata dopo 22 anni nella sede della Regione Lazio, anche perché è la mia regione".

L'intesa, firmata dalla Meloni e dal presidente del Lazio Francesco Rocca, prevede il finanziamento degli interventi da realizzare nella Regione attraverso il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Gli interventi vanno dall'aumento della sicurezza infrastrutturale e della regolarità del servizio delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, alle opere di viabilità per la direttrice Cisterna-Valmontone, il miglioramento dei flussi di scorrimento sulle complanari del GRA di Roma e poi gli ampliamenti tra la Casilina e Tor Bella Monaca. E non solo. "L'Accordo di coesione con la Regione Lazio è il quarto che firmiamo ed è quello finanziariamente più cospicuo: 1,2 miliardi di euro, di cui 192 milioni già assegnati come anticipo nel 2021. E aggiungendo le varie quote di cofinanziamento, complessivamente oggi stiamo parlando di un finanziamento che si aggira attorno ai 2,2 miliardi per il territorio del Lazio", ha dichiarato la Meloni.