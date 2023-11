Sondaggio YouTrend, crollo-Pd: Schlein sempre più lontana dal 20%

28 novembre 2023 a

Crollo verticale per il Partito democratico di Elly Schlein, come registrato dall'ultimo sondaggio condotto da YouTrend per SkyTg24. I dem perdono lo 0,6% in due settimane, scendendo così al 19%. Un risultato non positivo, dal momento che in molti a sinistra hanno fissato il 20% come soglia minima alle elezioni Europee per evitare scossoni interni. A quanto pare, però, ora anche questa percentuale appare a rischio se continua questo trend negativo. Totalmente diversa la situazione in Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni continua a crescere: stando all'ultimo sondaggio, sale dello 0,6% arrivando così al 30,01% e superando così la soglia psicologica del 30%.

I due dati su Pd e FdI incidono parecchio sui consensi delle coalizioni: se quella di destra cresce dell'1,5% arrivando fino al 47,7%; quella di sinistra invece passa dal 25,4 al 24,7%. Restando nell'area di centrodestra, vanno bene anche la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,3% attestandosi al 9,6%; e Forza Italia, che riguadagna terreno fino al 6,1% (+0,6%). Noi Moderati stabile all'1,9%.

"Una strada tutta in salita": Nichi Vendola scava la tomba al Pd

Per quanto riguarda il centrosinistra, alla crisi dem si aggiunge la perdita di uno 0,2% per +Europa, ora al 2,3%. Leggera crescita, invece, per Alleanza Verdi-Sinistra, che dal 3,3% passa al 3,4% (+0,1%). Tutti in negativo gli altri partiti: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e Italia Viva di Matteo Renzi calano dello 0,1%, attestandosi rispettivamente al 13,6% e al 2,4%. Mezzo punto percentuale in meno per Azione di Carlo Calenda al 3,9% e Per l'Italia all'1,8%.