Vincenzo De Luca sorpassa Schlein: "Conte? Molto serio ed equilibrato"

Con una battuta delle sue Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, tende la mano a Giuseppe Conte: "Io sono un po' all'antica, sono un po' in difficoltà con le nuove terminologie. L'importante è che non andiamo verso il camposanto, perché quello non sarebbe produttivo per l'Italia". Il riferimento del governatore è alla definizione del leader del Movimento 5 stelle di "campo giusto" a proposito dell'alleanza di sinistra su cui ha lavorato ieri a Napoli in un lungo colloquio con il sindaco Gaetano Manfredi.

"Io parlerei - ha detto De Luca - sempre in termini molto più semplici, di alleanze politiche. Alleanze, coalizioni, sono cose che si capiscono. Perché questa definizione dei campi rinvia a un linguaggio della sinistra 'pipi', radical chic, senza chic".

Battute a parte, ha proseguito Vincenzo De Luca, "le dichiarazioni che ha fatto Conte mi sono sembrate sinceramente molto ragionevoli, molto equilibrate, molto serie, e mi pare che su questa base si possa ragionare per costruire un'alleanza credibile per governare l'Italia". Il presidente della Campania ha così risposto a Conte che sul suo ruolo nel "campo largo" ha spiegato di voler parlare "non di singoli, ma di temi e progetti".

Secondo De Luca "per governare questo Paese non bastano gli slogan e una riedizione di Lotta Continua. Occorre mettere in piedi un programma che, partendo dalla povera gente e dal mondo del lavoro, sia credibile anche per il sistema delle imprese, per i ceti professionali, per i ceti dinamici del nostro Paese e, in ogni caso, per la maggioranza degli italiani, altrimenti la strada per il governo rimane chiusa", ha concluso il governatore.