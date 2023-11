Pd-FdI, esplode la rissa in aula: "Conta i minuti?", "Le tolgo la parola"

28 novembre 2023 a

a

a

Volano stracci in commissione Affari costituzionali al Senato durante le audizioni sul ddl Casellati che introduce il premierato. Ad aprire le danze il botta e risposta tra il presidente nonché esponente di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, e il vicepresidente dem, Dario Parrini, richiamato sui tempi del suo intervento. "Presidente stiamo parlando della riforma della seconda parte della Costituzione, anche l'interruzione non rende. Conta i minuti? Commette una forzatura", la replica dell'esponente del Pd a cui Balboni non ha mancato di replicare: "Le tolgo la parola, non si può permettere di contestare la presidenza quando le chiede semplicemente di arrivare al dunque".

A quel punto Parrini ha lasciato l'Aula e i componenti Pd che lo hanno seguito hanno poi deciso di restare in Aula, ma in silenzio, per ascoltare gli auditi. Tra questi quello dell'ex ministro Marta Cartabia. In Commissione sono successivamente arrivati i capigruppo dem e M5s, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli. Anche il grillino ha voluto dire la sua spiegando che "restiamo in Aula per rispetto dei presidenti emeriti ma c’è una gestione autoritaria della presidenza, una gestione inaccettabile. Non si possono zittire i colleghi. Se pensano di continuare cosi' avranno vita breve".

Poco prima la capogruppo M5s in Commissione, Alessandra Maiorino, aveva detto ai giornalisti: "Avrei voluto una riappacificazione, ma mi è stato impedito di intervenire. Probabilmente la questione sarà portata in Conferenza dei capigruppo". Intanto sul premierato è arrivato un secco no da parte delle sigle sindacali Cgil e Uil al disegno di legge costituzionale. Più morbida invece la posizione di Cisl mentre approva, fuori dal coro, Ubs.