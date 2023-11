Pnrr, colpaccio-Meloni: "Italia primo Stato Ue a ricevere l'ok per la quarta rata"

28 novembre 2023 a

L'esecutivo Meloni porta a segno un altro colpaccio. Ad annunciarlo è Giovanbattista Fazzolari. Il sottosegretario per l’Attuazione del Programma di Governo parla di "un altro grande successo del governo Meloni". Il motivo? "L’Italia sarà il primo Stato Ue a ricevere entro il 2023 il pagamento della quarta rata del Pnrr. Straordinario lavoro del Presidente del Consiglio e del Ministro Raffaele Fitto, reso possibile anche dalla compattezza e dalla competenza di tutto l’Esecutivo". Un risultato - aggiunge - "che arriva solo pochi giorni dopo la revisione del Pnrr, con l’implementazione del capitolo RePowerUe, che ci permette di liberare oltre 21 miliardi di euro per sostenere la crescita e la competitività del tessuto produttivo. Brutto periodo per chi tifa contro l’Italia".

Altrettanto soddisfatto il titolare per le politiche di coesione e il Pnrr. Per lui "il piano italiano può essere valutato e confrontato con gli altri piani ed è un punto di merito molto importante, rilevante; possiamo dimostrare grande lavoro fatto. Ma il Piano italiano ha caratteristiche differenti dagli altri Paesi. La dimensione del Piano italiano non è paragonabile a quella di altri Paesi".

Un esempio? "La Spagna, che era il secondo piano nazionale, da poco ha richiesto la sua quota a debito ed è arrivata da 70 a 160 miliardi. Quasi tutti gli altri Paesi non hanno chiesto la quota a debito. L'Italia invece è arrivata a 70 miliardi a fondo perduto, ne ha aggiunti 122 a debito, più un piano complementare di altri 30 miliardi a debito". Sulla quarta rata le modifiche sono state 11 e tutte già approvate dalla commissione europea. "A dicembre - conclude Fitto - avremo la relazione in parlamento che è semestrale, per fare il punto su tutto".