Giovanni Donzelli, smacco alla sinistra: "Prevede catastrofi e noi cresciamo"

Si parla del caso Crosetto a È sempre CartaBianca. Ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di martedì 28 novembre su Rete 4, Giovanni Donzelli. L'esponente di Fratelli d'Italia prende le difese del ministro, ricordando che "da parte sua non c’è nessuna mancanza di rispetto verso la magistratura". Il motivo è chiaro: "Noi lavoriamo per la legalità come lavorano gli stessi magistrati che non vedono di buon occhio quei pochi magistrati politicizzati".

Il riferimento è all'intervista rilasciata dal titolare della Difesa al Corriere della Sera. Qui Crosetto ha affermato che il governo può essere messo a rischio solo dall'"opposizione giudiziaria" e riferisce di aver saputo di "riunioni di una corrente della magistratura in cui si dibatte di come "fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'". Dichiarazioni che hanno scatenato il caos e dato il via a un botta e risposta con l'Associazione nazionale dei magistrati.

Ma non solo, perché anche la sinistra non è stata da meno prendendo di mira il governo. E proprio alle opposizioni Donzelli dà una sonora lezione. Sì, perché parlando della situazione economica italiana, il deputato sottolinea come "moltissimi dati sono positivi, pensiamo all’occupazione record. Tutte le volte che la sinistra prevede la catastrofe noi cresciamo". A settembre i numeri recentemente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) rivelano che l'occupazione in Italia ha raggiunto nuovi livelli record nel secondo trimestre dell'anno, con ben 23,5 milioni di persone occupate.