Delmastro, retroscena-Meloni: "Furibonda con i magistrati"

Il caso Delmastro, diciamocelo chiaramente è l'ennesima miccia che le toghe hanno acceso per mettere in difficoltà l'esecutivo. Il rinvio a giudizio del sottosegretario è stato uno schiffo a Fratelli d'Italia. Partiamo infatti dalla premessa che il pm aveva chiesto il non luogo a procedere. Poi di fatto il gup ha deciso per il rinvio a giudizio e dunque il sottosegretario si ritroverà alla sbarra. Il verdetto è arrivato in un momento davvero delicato nel rapporto tra l'esecutivo e la magistratura. Qualche giorno fa il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva parlato al Corriere di alcune riunioni di alcune correnti dei magistrati per "fermare la deriva antidemocratica del governo Meloni". Parole chiare che hanno subito messo in allarme le toghe rosse e la sinistra.

Saranno solo coincidenze, e lo ribadiamo, solo coincidenze ma è un dato di fatto che proprio mentre si alza lo scontro tra due poteri dello Stato, quello esecutivo e quello giudiziario ecco che arriva il rinvio a giudizio per Delmastro. E in questo contesto lo sciacallaggio infinito delle opposizioni si fa strada con la richiesta di dimissioni. Una richiesta avanzata dal Pd e subito appoggiata da M5s.

Giorgia Meloni, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe "furiosa" per questa mossa dei magistrati che di fatto hanno messo nel mirino il sottosegretario. Il premier non solo ha ribadito il suo appoggio a Delmastro ma di fatto avrebbe fatto sapere che il sottosegretario manterrà il suo posto. Insomma tra il governo e la magistratura prosegue il duello. Ma forse questa volta le toghe stanno andando ben oltre i confini di un sano rapporto tra poteri della Repubblica. E di certo la lotta non finirà qui. Crosetto ha parlato di un clima d'assalto da parte dei magistrati rossi. Non lo ha detto esplicitamente ma lo sottolineato tra le righe. Segnali inquietanti in vista anche di un appuntamento elettorale importante come quello delle Europee 2024.