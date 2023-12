Pd, Furfaro insulta Crosetto: "Cialtrone e bandito politico"

01 dicembre 2023 a

"Non penso che Guido Crosetto sia tra i ministri più bravi. Se fosse tra i più bravi mi verrebbe da chiedersi: chissà tutti gli altri".

Marco Furfaro, deputato del Pd, membro della segreteria nazionale di Elly Schlein e promosso a volto televisivo del nuovo Partito democratico "massimalista", che occhieggia a grillini e Alleanza Verdi e Sinistra, in studio da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 non va giù leggero sul ministro della Difesa, che poche ore dopo avrebbe riferito in Aula alla Camera sulla sua ormai famosa intervista al Corriere della Sera sulla magistratura.

Il big di Forza Italia Giorgio Mulè ascolta in silenzio e con una certa malcelata perplessità l'attacco di Furfaro, mentre Andrea Scanzi del Fatto quotidiano, seduto accanto al deputato dem, più passano i secondi e più sembra divertirsi.





"Crosetto era uno che parlò della Brigata Wagner come quella che ci mandava i migranti in tutta Italia - prosegue nella sua invettiva Furfaro -. Io non so se ha fatto uno scivolone, ha pure pensato di riferire in Commissione Antimafia o al Copasir. Ben che vada, è una cialtroneria istituzionale, ben che vada... perché il ministro della Difesa ha su di sé la credibilità delle istituzioni".

"Se Mulè, che è vicepresidente della Camera - conclude il suo ragionamento il deputato del Pd -, dicesse domattina in una intervista che ci sono poteri dello Stato che stanno tentando l'eversione io mi preoccuperei, perché non è un normale cittadino che rilascia un'intervista. Se non è così è pure peggio, è un bandito politico".