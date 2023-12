Renzi contro Schlein: "Si prese il Pd con le primarie e lo ha trasformato nella vecchia ditta"

06 dicembre 2023 a

Un editoriale in prima pagina sul Riformista per affondare definitivamente Elly Schlein. L'ex premier Matteo Renzi, ex segretario del Pd oggi leader di Italia Viva, non va per il sottile e lancia accuse precise e circostanziate alla vincitrice delle primarie democratiche a inizio 2023.

"Dalla Sardegna di Soru alla mia Firenze il Pd ha rottamato le primarie. Elly Schlein ha utilizzato le primarie per prendersi il partito e trasformarlo nella vecchia ditta. Chi ancora si ostina a credere che quello sia il Partito Democratico riformista e fedele alla propria storia merita tutta la mia ammirata solidarietà: non è più solo un problema di contenuti, dal reddito di cittadinanza alle incertezze sulla politica energetica".

Accuse rinnovate anche nella sua E-News: "Ormai il Pd è davvero un'altra cosa non rispetto a quello che guidavo io, ma rispetto a quello che era stato pensato quindici anni fa. Vorrei porre una domanda sincera agli amici delle E-News che sono iscritti ancora al Pd: davvero questo Pd vi sembra quello che avevamo sognato insieme? Non siamo noi che abbiamo tradito il Pd andandosene, è chi resta che vive - legittimamente - un'altra esperienza". "Proviamo ad alimentare il dibattito, la discussione, il confronto. In questi tempi di guerriglia ideologica serve molto parlare. E ascoltarsi".

C'è poi spazio anche per una polemica strettamente personale. Renzi snocciola la sequenza della sua fittissima agenda di impegni e ironizza dicendo che "sono giorni di grande impegno per Italia Viva, ma voglio tranquillizzarvi, a gennaio lavoreremo ancora di più".

Quindi ricorda che nei giorni scorsi, oltre all'Assemblea nazionale, è stato ospite di La7 e Rete 4 e la settimana prossima lo sarà di Sky. "La Rai non ci chiama, avrà le sue ragioni: chissà perché faccio così paura al servizio pubblico, chissà". "Visto che abbiamo questo blocco mediatico - conclude l'ex premier - vediamo di far crescere le chat di coordinamento" e di seguire i canali social.