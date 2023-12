Caivano, colpaccio del governo: l'inaugurazione che zittisce la sinistra

08 dicembre 2023 a

a

a

Campi di calcetto e basket, una pista per lo skate e un orto urbano laddove c’erano amianto e siringhe dei tossicodipendenti, e dove due bimbi hanno trovato la morte violenta. È la nuova area ludico-sportiva inaugurata ieri a Caivano, al Parco Verde, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e dal ministro dello Sport Andrea Abodi. Un’area realizzata da Sport&Salute spa, società del ministero (presente l'ad Diego Nepi) proprio di fronte al degradato complesso popolare.

«L’inaugurazione di oggi dimostra che la politica c'è - commenta Mantovano - e che non è una cosa che non serve a nulla o addirittura dannosa». Felice anche Don Patriciello. «È una gioia - sottolinea con emozione - vedere i bambini giocare in un posto bello e sicuro; fino a poco tempo fa in questa area era impossibile accedere, tra rifiuti, siringhe e tanto degrado».

"Ha detto che la Meloni merita gli applausi?": De Luca in imbarazzo, travolto con una frase



Per i ragazzi del Parco Verde ora ci sono campi da gioco e anche un orto urbano che loro stessi dovranno curare- oggi sono state piantumate le prime piante, come il rosmarino realizzato dai Carabinieri Forestali e frutto del progetto nazionale “A scuola nel bosco”, curato dalla Fondazione per il Futuro delle città presieduta dall’architetto Stefano Boeri. «Mi pare di cogliere anche nelle poche battute che ho avuto con i cittadini del territorio una consapevolezza che qualcosa sta cambiando» ha detto ieri Mantovano. «E che i protagonisti di questo cambiamento non sono tanto il governo, le forze di polizia o il commissario, ma sono gli abitanti di questo territorio».