Caivano, De Luca in imbarazzo: "Ha detto che la Meloni merita applausi?"

La presenza del governo a Caivano sembra irritare Vincenzo De Luca. Invece che esultare per il ritorno dello Stato in una delle zone più abbandonate della Campania, il presidente della Regione attacca: "In relazione al pellegrinaggio di ministri che abbiamo registrato in queste settimane, io dico che noi siamo gente modesta, proletari che vengono dalla terra, quindi abbiamo deciso di non portare a Caivano sospiri e solidarietà, ma abbiamo deciso di investire 7 milioni per dare una mano alle imprese. Perdonateci per la concretezza". Parole non passate inosservate quelle dell'esponente del Pd all’inaugurazione dello Sportello Lavoro nella zona Asi di Caivano.

E pensare che il prete anti-Camorra, don Patriciello ha voluto ringraziare proprio l'esecutivo e il suo premier. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: "Tante cose stanno avvenendo in questa terra. Sono convito che quest’anno sarà un Natale più aperto alla speranza degli altri anni. Se si pensa che lo scorso Natale non avevamo neanche le strade illuminate, che era tutto buio". Da qui l'endorsement: "Devo dire con grande onestà che gli applausi arrivati fino a oggi Meloni li merita tutti".

Complimenti e ringraziamenti al governo, che a De Luca proprio non vanno giù: "Don Patriciello ha detto che Meloni merita gli applausi? No comment". Così a commentare ci pensa la stessa Giorgia Meloni: "Onorata delle parole di don Patriciello. Avanti, insieme, per ridare futuro e speranza a tutta la comunità di Caivano". Solo qualche giorno fa gli esponenti dell'esecutivo hanno fatto arrivare a De Luca una missiva congiunta. L'oggetto? Ancora una volta le critiche sull'operato a Caivano.