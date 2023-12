Dl Anticipi, tra Fdi e Pd si sfiora la rissa: "Cog*** a chi?", "Stai zitto"

08 dicembre 2023 a

Sul dl Anticipi si è scatenato il caos. Nell'aula del Senato opposizioni e maggioranza non se le sono mandate a dire. In particolare, protagonisti di un duro scontro sono stati alcuni esponenti di Fratelli d'Italia e del Pd. Tutto ha inizio durante le dichiarazioni di voto sugli emendamenti al decreto anticipi. Qui il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, con un po' di sarcasmo, spiega ai colleghi del Pd che l'emendamento Lotito non poteva essere definito "un condono". Diversa l'interpretazione dell'opposizione. "Condoni! Condoni!", grida a quel punto dal suo banco il dem Filippo Sensi.

Poi il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, che siede tra i banchi del governo, scambia "condoni" per una parolaccia: "Co***e a chi?", "Ao stai calmo", replicano i piddini. Ed ecco che in aula accade il finimondo. "Ridimmelo in faccia", "stai zitto e mettiti a sedere", e via così. Finita qui? Niente affatto, perché Sensi scende dai banchi del Pd con Nicola Irto, pronto allo scontro diretto. Graziano Delrio, da ex ministro, invoca il bon ton: "Voi non avete senso delle istituzioni". Insomma, a Palazzo Madama accade l'impensabile.

"Conta i minuti?", "Le tolgo la parola". Pd-FdI, esplode la rissa in aula: caos totale

"Sono in Parlamento da vent'anni - racconta un senatore di lungo corso a La Stampa - oggi l'ho vista veramente brutta, è la prima volta, avevano negli occhi la volontà di andare oltre. Un livello di testosterone elevatissimo". Solo l'intervento deciso del questore Gaetano Nastri (FdI anche lui) riesce a riportare un minimo di calma. Lo dimostra un video, ripreso dai banchi del centrodestra: "Via! Andate via di qui! Sedetevi!", grida tentando di evitare il punto di non ritorno.