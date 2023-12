Peppino Di Capri, 3° personaggio più cercato nel 2023 su Google. Le classifiche

11 dicembre 2023 a

Il trionfo di Jannik Sinner, l'imbarazzo di Elly Schlein. Spulciando il report di Google sulle parole più cliccate in Un anno di ricerche del 2023 si scopre che il personaggio più googlato in Italia negli ultimi 12 mesi è proprio il rosso fenomeno del tennis.

Il 22enne di San Candido è stato protagonista di un finale di stagione da urlo coronato nel giro di pochi giorni dal secondo posto alle Atp Finals di Torino e dalla vittoria azzurra in Coppa Davis a Malaga, e per questo è diventato il più cliccato tra i "personaggi", davanti a Lukaku (la star del tormentone-calciomercato in estate), l'inossidabile Peppino Di Capri, Marta Fascina, la Schlein e Andrea Giambruno, ovviamente. E risulta clamoroso, quasi inspiegabile, il terzo posto assoluto di Peppino Di Capri

Proprio la segretaria del Pd dovrà riflettere parecchio su un punto: "armocromista", vale a dire la collaboratrice per il look pagata profumatamente a cui ha fatto riferimento Elly in una famigerata intervista "pop" a Vanity Fair, è risultata ai primi posti nella classifica dei "cosa significa?", insieme a lutto nazionale, transgender, Papa emerito e "Apayinye", trend virale nato su TikTok, parola usata come risposta a chi non capisce una domanda.

Il nome più ricercato tra coloro che sono morti nel 2023 è quello di Maurizo Costanzo, mentre nella classifica dei "perché" spicca al primo posto "perché la guerra in Israele e Gaza", interrogativo che angustia probabilmente anche molti israeliani e palestinesi, oltre alla classe politica di mezzo mondo. Curioso il secondo posto in questa classifica: "Perché Iacchetti conduce da casa".

Per quanto riguarda i "cos'è", domina "Hamas", seguito da "Diastasi addominale" e "Kibbutz", teatro delle stragi di civili israeliani lo scorso 7 ottobre. Sorprese per quanto riguarda il mondo dello spettacolo: tra gli attori e attrici prima "Chiara Francini", tra i cantanti Rosa Chemical precede Fedez. Non è un caso che il loro bacio sul palco del Festival di Sanremo sia ancora oggi un piccolo caso, con pesanti ripercussioni a livello politico e personale soprattutto per il rapper milanese.