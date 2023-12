Mes, Giorgia Meloni inchioda Schlein: "Siete stati al governo 4 anni..."

11 dicembre 2023 a

Dibattito infuocato tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati, nato per fornire assistenza finanziaria agli Stati in difficoltà, ma a strette condizioni. "Quello su Mes è un dibattito molto italiano e anche molto ideologico - ha spiegato la presidente del Consiglio, intervenuta alla presentazione di PhotoAnsa 2023 - testimonia la strumentalità di certe posizioni: non si può parlare di Mes se non si conosce il contesto". Poi, riferendosi proprio alla sua avversaria, ha aggiunto: "Certe dichiarazioni mi fanno sorridere, come la segretaria del Pd Elly Schlein che dice 'non possiamo tenere ferma tutta Europa'. Forse non sa che il Mes esiste, chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare".

"Forse bisogna interrogarsi sul perché, in un momento in cui tutti facciamo i salti mortali per reperire risorse, nessuno vuole attivarlo - ha proseguito la Meloni - questo sarebbe il dibattito da aprire". Alle critiche del Pd e di tutta la sinistra per la mancata ratifica del Mes da parte dell'Italia, la premier ha invece risposto con una domanda: "Siete stati al governo 4 anni, ma perché non lo avete ratificato se era così fondamentale farlo in tempi rapidi?". E ancora: "Credo che la strumentalità di certi dibattiti in chiave interna non tenga conto dell'eventuale danno che si arreca all'Italia".

Non è tardata ad arrivare la controreplica della Schlein, che ha subito puntato il dito contro la premier: "Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte. È troppo occupata a difendere una manovra economica indifendibile e dimentica i fatti. Primo: quello di cui discute non è l'attivazione del MES ma la ratifica del trattato che lo modifica. Secondo: 26 Paesi su 27 hanno già ratificato le modifiche. Sono Paesi governati da coalizioni di ogni colore politico. Terzo fatto: rimane solo l'Italia, perché la destra è prigioniera della sua propaganda ideologica. Governare implica assumersi delle responsabilità. Ratificare le modifiche al Mes non significa chiederne l'attivazione, ma non impedire agli altri Paesi di accedervi. Se non è in grado nemmeno di spiegare questa differenza, non è adatta al suo mestiere". E ancora: "Noi siamo comunque convinti che anche questa pantomima finirà e Giorgia Meloni si rimangerà anche questa promessa elettorale, come è finita per le accise sulla benzina, sui tagli alle pensioni e alla sanità".

Nelle scorse ore, invece, intervistata dal Corriere della Sera, la segretaria dem aveva detto: "La posizione del Governo italiano sul Mes ritengo sia una vicenda paradigmatica della propaganda ideologica di questo governo. Hanno fatto fake news per anni sul Mes e ora non sanno come uscirne". La leader del Pd, inoltre, aveva accusato la maggioranza di giocare "con la credibilità internazionale dell'Italia. Non è possibile per ragioni ideologiche bloccare tutto il resto d'Europa sulla ratifica di un trattato. Quando lo ratifichi non stai chiedendo l'attivazione di questo meccanismo, stai semplicemente permettendo ad altri di accedervi se ne hanno bisogno".