Striscia la Notizia inchioda Fratoianni: "Su Soumahoro sapeva tutto"

Aboubakar Soumahoro di nuovo sotto i riflettori. Ieri sera l’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, ha raccolto la testimonianza dell’ex senatrice eletta nei 5Stelle e passata con Sinistra Italiana, Elena Fattori, che nel 2019, prima che scoppiasse l’inchiesta, aveva visitato la cooperativa Karibu gestita dalla suocera dell’onorevole ivoriano. «Rimasi colpita dalle condizioni di degrado del centro. Gli operatori lamentavano la mancanza degli stipendi», ha affermato Fattori.

Che ha ribadito che Fratoianni (che con Bonelli ha candidato Soumahoro alla Camera) non poteva essere all’oscuro di tutto: «Avevo avvisato lui e anche Piccolotti (moglie di Fratoianni, ndr)». E poi: «Non ho mai capito perché si è costruito il personaggio Soumahoro. Vorrei che Diego Bianchi e Marco Damilano facessero un resoconto del perché, nonostante le evidenze, abbiano voluto sostenerlo». Per la Fattori la situazione nel Foggiano sulla gestione dei migranti era arrivata a Roma già prima delle elezioni di settembre 2022.