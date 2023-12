Atreju, la sinistra usa anche Luciano Spalletti contro il governo

14 dicembre 2023 a

Vietato andare ad Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia, il partito del premier, Giorgia Meloni. Già, ora ne sa qualcosa anche Luciano Spalletti, il Ct della nazionale italiana di calcio. La sua "colpa", appunto, è stata quella di aver accolto l'invito arrivato da FdI a prendere parte ad Atreju. Per esempio, ecco Massimo Gramellini, il quale ha affermato che "Spalletti ha perso la libertà nel momento in cui ha accettato di sedersi sulla panchina di tutti". Come spiega Daniele Capezzone, la solita sinistra usa anche Spalletti contro il governo.

