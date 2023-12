Matteo Renzi, ecco il suo reddito: il più ricco al Senato

15 dicembre 2023 a

E' Matteo Renzi il senatore più ricco della Repubblica: è quanto emerge dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2022 depositate dai leader di partito e dai vari esponenti politici, come riporta il Corriere della Sera. Nel 2022 il leader di Italia Viva ha guadagnato 3 milioni e 217mila euro, circa 600mila euro in più rispetto al 2021. Cosa che lo ha portato a spodestare il senatore a vita Renzo Piano. Quest'ultimo nel 2021 dichiarò 5,9 milioni di euro in Francia e 386.637 euro in Italia; nel 2022 invece il senatore ha dichiarato complessivamente 2 milioni e 901mila euro. In ogni caso, Renzi è il più ricco del Parlamento solo per ora, visto che mancano ancora le dichiarazioni di alcuni deputati.

In alto nella classifica dei parlamentari più ricchi c'è, poi, Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia nei governi di Silvio Berlusconi e docente universitario, oggi deputato di Fratelli d’Italia: nel 2022 le sue entrate sono aumentate di oltre un milione di euro, passando da 1 milione e 588mila euro nel 2021 a 2 milioni e 594mila nel 2022.

Tra coloro che superano il milione di euro c'è invece Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, che nel 2022 ha dichiarato 1 milione e 112mila euro. A seguire c'è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha guadagnato poco meno del 2021, 900mila euro nel 2022 e 935mila l’anno prima. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, è passata invece dai 300.763 euro del 2021 ai 298.638 del 2022, restando comunque davanti alla premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato 293.531 euro. Il Corsera ha poi fatto notare che il reddito di Nicola Fratoianni (104.212 euro), leader di Sinistra italiana, supera sia quello del leghista Matteo Salvini (99.699 euro) sia quello della segretaria del Pd Elly Schlein (94.725 euro nel 2022, 88mila nel 2021).