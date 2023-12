Spalletti ad Atreju, Lucci lo insegue: "Sei di destra o di sinistra?, risposta da applausi

16 dicembre 2023 a

Luciano Spalletti è stato ospite ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo. In un video pubblicato sul sito del Corriere, l'allenatore della Nazionale viene inseguito da Enrico Lucci di Striscia la notizia che lo ha avvicinato e lo ha incalzato: "A Spalle', sei de destra o de sinistra?".

Ma Spalletti è riuscito a non rispondere alle domande: "Dicci di cosa sei tu, perché ancora non si è capito, palleggi un po' di qua e un po' di là. Io quello che ho detto lo ripeto sempre", ha ribattuto il Ct azzurro. "Perché so quello che dico". Una lezione alla sinistra che lo aveva criticato per la sua partecipazione alla kermesse.

"Qui sono tutti orgogliosi, c'è orgoglio che straripa da tutte le parti, commenta ancora Lucci.

"So quello che dico": Spalletti, orgoglio italiano ad Atreju: lezione durissima alla sinistra

"Per appartenere a qualcosa bisogna sentirsi parte di qualcosa. La cosa fondamentale è dare un senso alla propria vita, altrimenti non ha senso, Quello dell’impegno deve essere un motivo costante e continuo dentro lo sport e la famiglia", aveva detto Spalletti sul palco di Atreju. "Dobbiamo evidenziare di essere quelli che portano dentro il rettangolo di gioco il pensiero di tutti gli italiani. Dobbiamo evidenziare dei valori, far vedere che teniamo a questa maglia, far sapere dove siamo e per chi lo facciamo, la maglia è un dono e dobbiamo saperla indossare bene e avere tutte quelle qualità di chi viene chiamato a indossarla".