Renzi contro Conte: "Perché non ci parla dei suoi sprechi?"

"Conte mi attacca sulla dichiarazione dei redditi, non dice una parola su Mes, garantismo, Stati Uniti d'Europa, tutti argomenti che ho lanciato in questa settimana e che neanche conosce, mi attacca sul piano personale come fanno tutti i grillini": Matteo Renzi lo dice in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Riprendendo le parole del leader del Movimento 5 Stelle, poi, continua: "Lui si lamenta delle tasse che pago io, che peraltro sono molte di più di quelle che paga lui, forse perché nelle conferenze internazionali chiamano me e non lui, chissà perché...".

Il senatore, quindi, lancia una sfida all'avversario: "Ho una sfida pronta per Conte.,. Se lui davvero vuole parlare di relazioni internazionali io ci sto, le mie sono pubbliche, trasparenti. Conte invece può spiegarci perché in piena pandemia ha fatto entrare i soldati russi, chiamando Putin, nei nostri ospedali?". Riferendosi alle politiche passate del leader pentastellato, poi, Renzi afferma: "Conte ha buttato via tanti miliardi degli italiani tra Superbonus e Reddito di cittadinanza e pensa ancora che qualcuno stia lì ad ascoltarlo?".

In un tweet, invece, Renzi ha risposto a tutti gli avversari politici che lo hanno attaccato per la sua dichiarazione dei redditi: "Sappiate una cosa amici cari: io non mi vergogno di pagare più tasse degli altri. Ai colleghi degli altri partiti che mi attaccano dico: non è colpa mia se non invitano voi a parlare all'estero. Sono pronto a confrontarmi in qualsiasi momento con chiunque sulla politica. Chi vive di insulti e di invidia, vive con la tristezza nel cuore. Io invece preferisco ammirare che invidiare".