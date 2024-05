Milan, Serafini: "Antonio Conte non è uno stupido", cosa accadrà

11 maggio 2024 a

a

a

Antonio Conte prossimo allenatore del Milan? I boatos e le indiscrezioni si susseguono e di fatto la società secondo alcune voci starebbe lavorando a fari spenti per portarlo a Milano sponda rossonera.E Luca Serafini in una diretta con Carlo Pellegatti ha rivelato alcuni dettagli non da poco: "Antonio Conte non è uno stupido: se ha tenuto aperte e tiene aperte le porte al Milan non è per chiedere 8 milioni all’anno, Mbappé e fare e disfare tutto. No: Antonio Conte ha dato ampia disponibilità sia sull’ingaggio sia sui profili dei giocatori. Non puoi venire al Milan a chiedere Tizio, Caio e Sempronio e 8 milioni di ingaggio: non lo puoi fare, neanche se fossi Klopp".

E ancora: "L’operazione Conte costa 20 milioni? Per il Napoli, è diverso: lì c’è De Laurentiis. So per certo, assolutamente, che la disponibilità a parlare del suo ingaggio e della campagna acquisti secondo la filosofia del Milan l’ha data e l’ha fatta conoscere. Allora è una questione di ingombro? Certo che sì".

"L'Inter col Sassuolo? Beh qui a Frosinone...": scoppia la bufera su Di Francesco

Infine ha aggiunto:"Se vai al Napoli, sei un top player e c’è da rifare una squadra; oggi il Milan, checché ne dicano tutti, tra le squadre con ambizioni è il miglior prospetto per un allenatore: è un club che in questi cinque anni arriva 2°, 4° e 1°, è tornato stabilmente in Europa, ha una rosa competitiva che deve essere ritoccata e ha una società solida, con progetti importanti a cominciare dallo stadio. Questo valuta un allenatore che non è un tifoso".