Beppe Grillo lascia l'ospedale: le sue condizioni

"Un piccolo grande soccorso pieno di umanità". Beppe Grillo rompe il silenzio, almeno via social, Dopo il ricovero dei giorni scorsi e rivolge, su X, il suo "grazie di cuore a tutti i medici, infermieri e a tutto il personale dell’ospedale di Cecina". Un pensiero personalizzato va "a Mario, che mi entrava in camera di notte e a Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi. Vi voglio bene, Buon Natale", conclude il cofondatore M5s. Grillo dunque è stato dimesso e passerà le Feste di Natale a casa con la sua famiglia. Era entrato in ospedale qualche giorno fa dopo un malore nella sua casa la mare a Bibbona. Poi il mistero sulla sue condizioni.

Giallo su Grillo ricoverato da tre giorni

Le dimissioni, secondo alcune indiscrezioni, dovevano essere immediate, invece Grillo è rimasto in ospedale per più di una settimana. A quanto pare le terapie hanno richiesto una permanenza prolungata all'interno dell'ospedale. La sua ultima apparizione in pubblico risale a qualche domenica fa con l'ospitata a Che Tempo che fa di Fazio. Grillo si è esibito in un monologo a senso unico dove non ha nemmeno risparmiato critiche gratuite e pretestuose nei confronti dell'avvocato Bongiorno che difende la ragazza vittima del presunto stupro in cui è coinvolto il figlio del garante del Movikento Cinque Stelle, Ciro.