Matteo Salvini, Pd travolto: "Schlein? Governeremo altri 20 anni"

Matteo Salvini avverte Elly Schlein da Atreju dove ha presenziato alla festa di Fratelli d'Italia. "Abbiamo intenzione di governare a lungo questo Paese. E se l'alternativa è la Schlein siamo condannati a governare vent'anni. Dio ci conservi Elly Schlein", ha affermato il vicepremier. Poi parla degli alleati del centrodestra e ribadisce l'unità della coalizione che va oltre il patto politico e sfocia nell'amicizia personale: "All'inizio governo ci conoscevamo di meno con Giorgia e Antonio, mi hanno confortato i risultai di questi 13 mesi ma soprattutto quando ci sediamo in Cdm la cosa bella che mi da forza e che mi fa pensare che supereremo le difficoltà è che ci troviamo tra amici, non tra alleati. È la differenza tra un'alleanza politica e la condivisione di valori. Quando c'è alleanza di convenienza, al primo vento l'albero rischia di traballare".

Poi il leader del Carroccio risponde a una domanda sul Mes: "È un anno di governo, è una squadra compatta. Io, nel mio ruolo, vedo di dare all'Italia concretezza". E ancora: "Deciderà il Parlamento. Continuo a ritenere lo strumento inutile e dannoso. Vediamo quando si vota".Insomma da Atreju arriva un'immagine coesa della maggioranza di governo. E di riflesso l'immagine di una sinistra che non ha ricette e programmi concreti da offrire al Paese.

La contro-Atreju del Pd si è rivelata un flop colossale. A farla da padrone gli sbadigli per i sermoni della vecchia guarda del centrosinistra, da Prodi a Letta, tutti in soccorso della Schlein. Una segretaria ormai in balia degli eventi e in attesa del verdetto nefasto delle Europee 2024.