Atreju, Tajani: "Berlusconi ci sta seguendo", applauso lunghissimo

Silvio Berlusconi "ci sta seguendo da una nuvoletta lassù". Antonio Tajani nomina il fondatore di Forza Italia, durante il suo intervento sul palco di Atreju, e scatta un applauso lunghissimo dei militanti e simpatizzanti raccolti a Castel Sant’Angelo per la kermesse di Fdi. Il ricordo del Cav ha sciolto la platea ma ha anche ricordato una regola semplice: quando il centrodestra è unito e ha un leader che trascina la coalizione, per gli avversari non c'è partita, come è stato in occasione del voto di settembre 2022. E di fatto anche ad Atreju la coalizione dei moderati ha ribadito l'unità davanti alle sfide di governo ma anche davanti agli appuntamenti elettorali del prossimo anno. E così è arrivata anche una foto sul palco di Atreju tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. La premier è stata accolta da un lungo applauso e dal grido 'Giorgia, Giorgia'.

La premier ha voluto ringraziare gli alleati, "sono 14 mesi di amicizia e di lealtà. Se il centrodestra esiste non è per un incidente della storia ma perchè abbiamo una comune visione da realizzare". Il presidente del Consiglio ha ricordato Silvio Berlusconi "nel primo Atreju che non c'è più". La premier ha ringraziato il leader di Vox Abascal e tutti i protagonisti che hanno lavorato alla manifestazione.

Infine Tajani ha anche espresso la sua opinione sulla grande battaglia del Patto di Stabilità con l'Europa: "Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell'accordo per il Patto di stabilità. Siccome non c'è fretta, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica della politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti, penso all'armonizzazione fiscale, all'Unione bancaria e al mercato dei capitali".