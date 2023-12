Repubblica e Fatto Quotidiano, "Meloni prona all'Europa": smentiti a tempo record

21 dicembre 2023 a

Giorgia Meloni si è piegata all'Europa? Sì secondo La Repubblica e il Fatto Quotidiano, che questa mattina in prima pagina titolavano rispettivamente "Patto Ue, la resa di Meloni" e "I finti sovranisti proni ai falchi dell'austerità". Il riferimento, in entrambi i casi, è agli accordi raggiunti ieri dal governo italiano a Bruxelles sul fronte dell'immigrazione e sul fronte economico col Patto di Stabilità. Stando alla versione dei due quotidiani, insomma, la premier non avrebbe fatto altro che chinare la testa davanti alle istituzioni europee. Ebbene, il voto sul Mes oggi alla Camera li smentisce.

Questa mattina, infatti, l’Aula di Montecitorio ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del cosiddetto fondo salva-Stati. I voti a favore sono stati solo 72, i contrari 184 e 44 gli astenuti. A votare contro sia Fratelli d'Italia che la Lega. Se la Meloni, che non è solo premier ma anche leader di FdI, fosse stata prona all'Europa, probabilmente oggi il voto sul Mes, tanto caro alla Ue, sarebbe stato diverso. Anche perché il parere dell’Italia è fondamentale, visto che siamo l’unico Paese a non aver ancora provveduto alla ratifica. Questo, di fatto, blocca l’entrata in vigore della riforma. Ora il rischio è che nessun Paese potrà ricorrere a questo meccanismo in caso di crisi bancaria. Alla Camera, a votare sì alla ratifica sono state solo le opposizioni, tranne il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece ha espresso voto contrario.