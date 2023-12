Gasparri, smontata l'accusa di Report: "Nessuna incompatibilità"

21 dicembre 2023 a

La Giunta per le elezioni e le immunità di Palazzo Madama ha votato il testo presentato dal Comitato che aveva espresso parere di compatibilità tra l’attività parlamentare di senatore e l’incarico nella società Cyberealm srl di Maurizio Gasparri, attuale capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. La relazione presentata nei giorni scorsi dal comitato incarichi della stessa Giunta è passata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza e del senatore Ivan Scalfarotto di Italia viva.

Già due giorni fa, il 19 dicembre, al termine della riunione del comitato per gli incarichi della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, chiamato a fare luce sulla vicenda sollevata da Report, aveva concluso che l'incarico di Gasparri nella Cyberealm era compatibile con il mandato di parlamentare.

"L'incarico di Gasparri è compatibile": Ranucci ko, smontata l'ultima balla di Report

Ora il caso, che era stato sollevato dall’inchiesta della trasmissione televisiva di Sigfrido Ranucci, andata in onda nelle scorse settimane, si chiude qui. In sostanza tutto il servizio montato contro il capogruppo di Forza Italia in Senato si è smontato...

Nessun commento da parte di Gasparri né da parte di Ranucci.