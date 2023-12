Sondaggi, "cosa accadrà nel 2024": un ribaltone politico?

23 dicembre 2023 a

I sondaggi confermano il primato di Fratelli d'Italia. Se gli italiani dovessero tornare oggi a votare il risultato non sarebbe così diverso da quello dello scorso 25 settembre 2022. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, rimarrebbe saldo al primo posto con un 28,5 per cento dei consensi. A dieci punti di distanza la seconda forza politica, cioè il Partito democratico. Stando alla rilevazione di BiDiMedia, infatti, i dem si fermano al 19,7. Più sotto ancora una volta il Movimento Cinque Stelle con il 15,3 per cento. Seguono a ruota la Lega, all'8,7, e Forza Italia al 6,8.

Insomma, il 2024 inizia con buone notizie per FdI che risulta irraggiungibile. Ma le sorprese per il nuovo anno potrebbero non mancare. Le Europee del 9 giugno possono vedere il sorpasso di Giuseppe Conte su Elly Schlein. Tornando comunque alle intenzioni di voto, Azione di Carlo Calenda si piazza dietro gli azzurri al 4,4 per cento. Dietro l'Alleanza di Verdi e Sinistra al 3,3. Tutte le altre forze politiche si trovano invece al di sotto della soglia di sbarramento nazionale, fissata per le Politiche al 3 per cento. Motivo per cui questi partiti non riuscirebbero a entrare in Parlamento. È il caso di Italia Viva. Matteo Renzi si ferma al 2,9 per cento, a un passo. Stesso discorso per +Europa, che arriva solo al 2,7.

BiDiMedia sonda poi anche la fiducia nella presidente del Consiglio. Risultato? Il 16 per cento degli intervistati dice di averne molta, il 22 di averne abbastanza, il 15 poca e il 44 nessuna. Per quanto riguarda invece i ministri del suo governo, quelli che raccolgono più consensi sono Giancarlo Giorgetti (Economia), Guido Crosetto (Difesa) e Antonio Tajani (Esteri).