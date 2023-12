Elly Schlein, safari democratico: va in fabbrica per "scoprire" gli operai

28 dicembre 2023 a

Sempre più in basso nei sondaggi, sempre più discussa dal suo partito, ecco che Elly Schlein si gioca l'ultimo jolly: quello del safari democratico. Già, la segretaria del Pd si presta a un tour nelle fabbriche per "scoprire" gli operai. Schlein lancia la "fase due" (dopo che la "fase uno" non è stata esattamente un successo) e porta i dem nelle aziende. Peccato che lei e il partito siano distanti anni luce dai lavoratori.

