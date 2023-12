Forza Italia, Patriciello lascia dopo 16 anni: tam-tam, ora passa alla Lega?

29 dicembre 2023 a

Tam-tam impazzito nel centrodestra, un caso in Forza Italia. O meglio, un pesante addio: infatti dopo 16 anni l'eurodeputato molisano Aldo Patriciello lascia gli azzurri, addio insomma al partito fondato da Silvio Berlusconi. Ormai da mesi circolavano indiscrezioni circa la sua insofferenza per la linea presa da Forza Italia. Ora, però, ecco piovere l'ufficialità dell'addio.

Il passo indietro è arrivato con una lettera inviata al segretario nazionale di Forza Italia nonché vicepremier, Antonio Tajani. "Una decisione sofferta, travagliata, ma che, alla luce della direzione intrapresa dal partito in merito alla sua riorganizzazione dirigenziale, è quanto mai irrevocabile e non più differibile", mette nero su bianco, con toni duri, Patriciello.

Nella nota, poi, rimarca: "Sarò eternamente grato a Berlusconi, alla sua famiglia e ai tanti compagni di partito per la stima che hanno testimoniato nei 16 anni di cammino politico". Un addio pesante, quello di Patriciello. Magari il nome non è noto ai più, ma si pensi che il suo soprannome, come ricorda il Corriere della Sera, è "mr preferenze": infatti, soltanto l'ultimo esempio in termini cronologici, nel 2019 a Forza Italia portò ben 79mila preferenze in Molise, ovvero il suo territorio.

E ora, che farà Patriciello? Ecco, l'ormai ex forzista, eurodeputato, era a un passo dall'approdare a Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, ma tutto sarebbe sfumato all'ultimo. Ora le indiscrezioni lo danno verso la Lega di Matteo Salvini: l'annuncio dell'ingresso nel Carroccio potrebbe arrivare a breve. Da par suo, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, fa spallucce: "Patriciello? Se n'è ghiuto e soli ci ha lasciati. Ma il partito sta andando bene", ha chiuso il caso con ironia.