Meloni "uomo dell'anno"? A sinistra parlano a vanvera senza capire nulla

La prima pagina di Libero dedicata a Giorgia Meloni "Uomo dell'anno" ha indignato diversi esponenti di sinistra, che si sono lanciati in dure critiche contro il nostro quotidiano non cogliendo evidentemente la provocazione. "Pare chiaro - scrive Daniele Capezzone su Libero - che a sinistra siano tutti incazzati, avvelenati, metaforicamente sbavanti e ululanti. Da parte nostra, naturalmente, inviamo a tutti i migliori auguri di buona fine e buon principio, e magari di un 2024 in cui possano farsi strada i beni rari e preziosi della calma, del dubbio e del sorriso".

