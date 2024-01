Giorgia Meloni, Colombo esagera: "Vento violento, persone distruttive"

01 gennaio 2024 a

a

a

Furio Colombo si lascia andare. In un commento pubblicato su Repubblica sfodera l'odio che chiude il 2023 come era iniziato, con un assalto contro Giorgia Meloni. Le parole usate da Colombo per fare un bilancio dell'anno appena passato sono piene di livore contro il premier e contro il governo. "Un vento violento ha spazzato l’Italia da quando Giorgia Meloni si è insediata. È un vento di fatti rovinosi mai accaduti prima, di persone mai così distruttive, di decisioni da rovesciamento totale, annunciate subito perché si vedesse bene il segno distruttivo. Destinate, cioè, a frantumare e lasciare solo macerie dell’Italia nata dalla Resistenza", scrive Colombo.

E ancora: "La scelta del peggio è ampia, ma due dominano e controllano la scena: Donzelli e Delmastro, l’uno accusa, con una sua tecnica espressiva estremamente violenta. L’altro sa che si può mentire e contemporaneamente godersi il potere. Ma torniamo a Donzelli. Sa che non sarà mai smentito nonostante l’enormità di quello che sta dicendo. Sa che la sua è la voce che il movimento riconosce e vuole sentire. La sua maggioranza ha una tolleranza grandissima per il peggio".

La Schlein lo sa? "Costituzione sessista". Il Pd verso un clamoroso schianto politico

Poi versa ancora veleno sul premier e anche sui ministri: "E una Giorgia Meloni fortemente agganciata a un formicaio di personaggi come Orbàn che lavorano alla vittoria piena del sovranismo e dell’uomo bianco. Come in Notorious (il celebre film di spionaggio di Hitchckok), ogni tanto il gruppo del doppio gioco che circonda Meloni inciampa in modo infantile, come quando il cognato Lollobrigida ammette che scaricare profughi in Italia fa parte del piano di Soros e di altri miliardari per la sostituzione dei popoli (i neri al posto dei bianchi, che perdono case e lavoro)". Infine la stoccata: "L’anno di Giorgia Meloni, come si vede, è carico di progetti e di persone adatte. Nel tempo libero il popolo della Nazione si dedicherà al gioco molto formativo e patriottico di Atreju". I giornaloni vicino alla sinistra sono davvero alla frutta...