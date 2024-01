Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Familismo? Comincio a stufarmi"

04 gennaio 2024 a

"Questa accusa di familismo comincia a stufarmi": Giorgia Meloni lo ha detto ai cronisti parlamentari nel corso della conferenza stampa di inizio anno organizzata dall'Ordine dei giornalisti. Il riferimento è alle continue accuse che vengono rivolte alla premier sulla presunta "conduzione famigliare" di Fratelli d'Italia. "Nell'attuale legislatura ci sono due coppie di coniugi entrambe a sinistra, Pd e sinistra Italiana che ha un gruppo di 8 persone per cui la coppia fa il 25% del partito e non c'è mai stata un'accusa di familismo - ha puntualizzato la presidente del Consiglio -. Si sa che quando dedichi tanto tempo alla politica le persone diventano amici, moglie o marito. Ma ciò non toglie il valore del militante".

"Mia sorella - ha continuato la Meloni, riferendosi ad Arianna - è da 30 anni militante di Fdi, forse la dovevo mettere in una partecipata statale come fanno gli altri, l'ho messa a lavorare al partito mio". E ancora: "Non accetto questo, perché mia sorella è dirigente di FdI da trent'anni". Parlando del suo partito in generale, poi, la premier ha precisato: "Sicuramente una mia aspirazione è quella di rappresentare sempre più cittadini, mi pare anche di averlo fatto nella classe dirigente di Fratelli d'Italia". E proprio riferendosi a quest'ultima ha detto: "Sul rafforzamento della classe dirigente, ho molta più stima della classe dirigente di Fratelli d'Italia di quella che leggo sui quotidiani, ma questo non vuol dire che non si debba continuare a crescere e fare meglio il proprio lavoro".