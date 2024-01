Schlein, ecco alcuni consigli (gratis) per il confronto tv con Meloni

06 gennaio 2024 a

Giorgia Meloni non si è sottratta al confronto televisivo con Elly Schlein. Il premier attende solo la risposta della leader del Pd. Quest'ultima ancora non si è pronunciata, ma a volerle dare qualche consiglio ci pensa Daniele Capezzone, secondo cui meglio non scappare. In primis perché verrebbe rimproverata da tutti, poi perché chiunque potrebbe accusarla di non aver fornito un valore in più al risultato elettorale del Pd. Ma non è tutto, perché il solo pensare che l’aspirante leader dell’opposizione anziché prendere l’iniziativa con dinamismo, stia lì a subire le scelte tattiche di Palazzo Chigi, certifica la sua attuale difficoltà. Ecco allora alcuni dei consigli gratuiti sui quali Schlein dovrebbe prendere appunti.

