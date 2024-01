Gramsci, la sinistra si infuria perché Sangiuliano lo onora: follia

07 gennaio 2024 a

Il ministro Sangiuliano ha proposto di deporre una targa dove morì Antonio Gramsci. Una cosa che alla sinistra dovrebbe far piacere, ma qualcosa non è andato nel verso giusto. I compagni che usano qualunque cosa per attaccare il governo parlano di "appropriazione culturale". Un vero e proprio cortocircuito che la dice lunga sul livore rosso contro il centrodestra.