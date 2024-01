Pedro Sanchez rischia grosso: "Votiamo contro", chi può far crollare tutto

07 gennaio 2024 a

a

a

A poche settimane dall'inizio del terzo governo di Pedro Sanchez, il socialista deve già fare i conti con la difficoltà di ottenere i voti a favore degli indipendentisti catalani di Junts su misure cruciali per l'esecutivo, ma considerate rischiose per l’applicazione dell'amnistia agli indipendentisti e le competenze del governo catalano.



Il partito dell’ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, ha infatti annunciato che voterà contro la conversione in legge di tre decreti che l'esecutivo porterà alla plenaria del Congresso la prossima settimana. Un decreto estende al 2024 gran parte delle misure del pacchetto anti-crisi che si è concluso il 31 dicembre, mentre il secondo, cosiddetto “decreto omnibus” include misure legate al ricevimento dei fondi europei e il terzo è stato promosso dal ministero del Lavoro.



Alla votazione parlamentare mancano ancora cinque giorni, e c’è tempo per cercare di trovare un’intesa con Junts, ma senza i voti degli indipendentisti l'esecutivo vedrebbe bloccata la conversione in legge dei tre decreti. E la capacità della Spagna di incassare la quarta tranche dei fondi Next Generation Ue dipende proprio dall'approvazione di queste misure. Insomma, il governo di Sanchez messo su con i voti degli indipendentisti rischia già di saltare per aria. E la Spagna potrebbe ritornare al voto già entro la fine di questo anno che è appena iniziato.