Matteo Salvini: "Europee? Non mi candido. Vannacci? Mi piacerebbe"

«Io non mi candido alle Europee. Non so cosa faranno gli altri, ma io resto a fare il ministro». A dirlo il segretario leghista, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica su Rete4, aprendo, però, la strada al generale Vannacci, il quale valuterà «a mente fredda». Salvini sul generale ha aggiunto. "Candidarlo? Mi piacerebbe, è vittima dei radical chic". La premier, Giorgia Meloni, aveva aperto alla possibilità di scendere in campo in prima persona. In mattinata a Monza, Salvini era intervenuto sul caso Anas.

«Da ministro - prima agli Interni e ora al Mit - ho sempre fatto in modo che i progetti andassero avanti rispettando la loro autonomia. Mai mi sono permesso e mi permetterò di segnalare qualcuno. Per me lavorano solo quelli bravi». Durante la presentazione dei lavori di restyling dell’Autodromo di Monza il vicepremier è entrato, seppur indirettamente, nella polemica di questi giorni, con l’inchiesta che sugli appalti gestiti dall’Anas, ma in un periodo temporale che riguarda il governo Draghi.