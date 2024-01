Otto e Mezzo, Bersani e l'insulto "fallico" a FdI: "Prolungamento della virilità, curatevi"

09 gennaio 2024 a

Siamo alla prima puntata di questo 2024 di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di ieri sera, lunedì 8 gennaio. E gran parte di Otto e Mezzo è stata costruita attorno al caso del deputato pistolero, Emanuele Pozzolo, il parlamentare - ora sospeso da FdI - proprietario dell'arma che ha sparato all'ormai famigerato veglione di Capodanno.

Ospite in studio, ecco Pierluigi Bersani, al quale si rivolge una sorniona Lilli Gruber: "Il caso del pistolero di Fratelli d'Italia... Giorgia Meloni lo ha sospeso e ha richiamato alla responsabilità chi le sta intorno. Ma chi le sta intorno è stato scelto dalla Meloni o siamo davanti a una classe dirigente a sua insaputa?", chiede la conduttrice.

Assist perfetto, per il presunto smacchiatore di giaguari, il quale parte in quarta. "Uno degli aspetti che mi fa dire che Meloni fa un altro mestiere rispetto a governare è questo, il fatto che chi vuole governare si mette attorno della gente capace, poi se lei è brava quelli capaci diventano fedeli. Se invece ti metti attorno solo quelli fedeli non hanno alcun bisogno di diventare capaci, basta restare fedeli. E questo è un punto", asserisce senza dubbio alcuno.

"Dopodiché - riprende Bersani - non mi stupisco di questa cosa di Pozzolo: le destre-destre, nel mondo e non solo in Italia, subiscono la fascinazione delle armi, come prolungamento della virilità. Avranno qualche problema, si facessero vedere, perché hanno questa cosa qua: gli piace, se non smaneggiano una pistola si sentono un po' in difficoltà. Cosa volete che vi dica, curatevi. La pistola è piccola? Ma sparare, spara. Si è visto eh...", conclude Bersani con una metafora fallica che strappa sorrisi in studio e che, soprattutto, dà la cifra dell'ossessione coltivata da sinistra.

Otto e Mezzo, le metafore "falliche" di Pierluigi Bersani: qui il video